Власти рассказали, когда зарплата в регионе приблизится к 100 тыс. руб.

Прогнозы в части заработной платы населения остаются осторожными, при этом власти ожидают, что к 2028 году средняя зарплата в регионе приблизится к 100 тыс. руб. Об этом во вторник сообщила вице-премьер — министр экономического развития региона Вероника Лесикова на заседании правительства Калининградской области.

«С начала 2025 года в целом по стране оформился тренд на замедление прироста заработной платы на фоне постепенного снижения спроса на кадры и общего уровня напряженности на рынке труда», — сказала министр, уточнив, что рост зарплат в России за семь месяцев 2025 года составил 4,5% против 9,7% годом ранее.

«Поэтому с 2025 года Минэкономразвития России ожидают рост реальной заработной платы на уровне 3,4%, в 2026 году до 2,4% и в 2027−2028 — 3,9% и 3,2%. В 2028 году при заданных уровнях инфляции и заданных темпах реальной заработной платы средний размер зарплаты в Калининградской области приблизится к 100 тысячам рублей», — заявила Лесикова.

Также она отметила, что уровень общей безработицы в прогнозном периоде сохранится на довольно низком уровне — 2,2% от численности рабочей силы. Вместе с тем Минэкономразвития полагает, что на фоне замедляющихся темпов роста российской экономики в 2026 году уровень безработицы может увеличиться до 2,6% от рабочей силы. Но и далее к 2028 году снизится до 2,3%.

Напомним, что в 2025 году медианное значение заработной платы в Калининграде составило 71 850 руб., а уровень регистрируемой безработицы — 0,2%.