Мишустин пообещал поэтапное снижение порога уплаты НДС в России

В России будет поэтапно снижаться порог доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом. В частности, в 2026 году он планируется на уровне 20 млн рублей вместо 10 млн, анонсированных ранее. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты с 2026 года, соответственно, при доходах 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей», — уточнил Мишустин.

Как напоминает информагентство, ранее Минфин предлагал снизить порог выручки МСП на «упрощенке» для перехода к уплате НДС с 60 млн до 10 млн рублей. Как подчеркивал глава министерства Антон Силуанов, данное решение необходимо для пресечения незаконных схем, его цель — борьба с дроблением бизнеса.

