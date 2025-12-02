Силуанов: россияне не заметят повышения НДС до 22%

Министр финансов Антон Силуанов назвал налог на добавленную стоимость наиболее безболезненным. Он пояснил, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики его изменение будет незаметным. Об этом сообщают «Ведомости».

«Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим это изменение», — отметил Силуанов.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20 до 22%. В документе предусмотрено сохранение льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС будет происходить поэтапно, согласно тексту закона. В 2026 г. показатель уменьшится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. — до 15 млн, в 2028 г. — до 10 млн руб.