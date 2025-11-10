Эксперты назвали диапазон типичных зарплат в Калининградской области

Диапазон типичных зарплат в Калининградской области составляет от 42 до 87 тысяч рублей. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля работающих с зарплатой ниже 45 тысяч рублей в регионе — 29,7%. Больше 200 тысяч рублей в месяц, согласно данным исследования, получают 3,2% жителей области. Такие показатели позволили разместить область на 34-м месте из 85 в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат.

​​В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, где высокую заработную плату на крупных и средних предприятиях получают 36,5% сотрудников. Округ удерживает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Москва, где 26% работников зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 24,7%.

Наименьшая доля высокооплачиваемых работников, с зарплатой более 200 тысяч рублей, в текущем рейтинге наблюдается в Ингушетии — 0,5%. В нижней части списка также находятся Чечня (0,6%), Кабардино-Балкарская Республика (0,6%), Калмыкия (0,6%) и Дагестан (0,7%).

В среднем по России среднестатистический работник крупного или среднего предприятия может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 46 до 115 тысяч рублей в месяц. Именно в этих пределах получают заработную плату (после вычета НДФЛ) половина таких работников, в то время как четверть зарабатывает больше указанного диапазона, и ещё четверть — меньше, отмечают авторы исследования.

У региона-лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты — от 112 тысяч рублей до 268 тысяч рублей в месяц. В Москве диапазон немного ниже — от 85 до 206 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто получает высокую зарплату, но и не меньше тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон типичных зарплат составил от 67 до 143 тысяч рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранжирование было проведено по трём критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах на крупных и средних предприятиях за 12 месяцев (с сентября 2024 года по август 2025 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Предполагалось, что самые распространённые заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко — и четверти высокооплачиваемых сотрудников).