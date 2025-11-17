Росэнергоатом: вернуться к активной фазе строительства Балтийской АЭС можно оперативно

АО «Концерн Росэнергоатом» не планирует сокращать сотрудников АО «Балтийская АЭС» и «Дирекция строящейся Балтийской АЭС». В случае принятия решения о возобновлении реализации проекта «Дирекция» может оперативно вернуться к активной фазе строительства атомной станции. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«После принятого в июне 2013 года решения с формулировкой: о „приостановке строительства Балтийской АЭС с последующим возобновлением“, которая не менялась, обе компании до настоящего времени продолжают осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с утверждёнными планами и стратегическими целями, — сообщили в пресс-службе. — Их финансово-хозяйственная деятельность ведётся в строгом соответствии с действующим российским законодательством в установленном порядке и направлена на достижение долгосрочных государственных и корпоративных целей».

В Росэнергоатоме отметили, что в настоящее время эксперты «Дирекции строящейся Балтийской АЭС» выполняют работы по соблюдению режима консервации объектов Балтийской АЭС, «что позволит в будущем, в случае принятия решения о возобновлении реализации проекта, оперативно вернуться к активной фазе строительства». Также они «оказывают необходимую техническую и методологическую поддержку другим значимым проектам — например, таким, как строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов, что способствует созданию современного технологического кластера».

В пресс-службе добавили, что новый завод (гигафабрика «Рэнера» — прим. «Нового Калининграда») размещён не «на месте строительства станции», а на прилегающих территориях, что позволило «значительно снизить затраты для возведения завода за счёт уже имеющейся инженерной инфраструктуры».

Выручка компаний формируется за счёт различных источников, предусмотренных соответствующей финансовой моделью. Все поступающие средства направляются на осуществление текущей деятельности и выполнение корпоративных

«Как социально-ориентированное предприятие в контуре Концерна „Росэнергоатом“, „Дирекция строящейся Балтийской АЭС“ уделяет большое внимание социальной работе в регионе присутствия, реализуя ряд образовательных и благотворительных проекты, которые вносят вклад в развитие местных сообществ и формирование кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей региона», — добавили в пресс-службе концерна.

На предприятии также сообщили, что численность сотрудников АО «Балтийская АЭС» и «Дирекции строящейся Балтийской АЭС» является информацией, которая не подлежит разглашению, коллективы укомплектованы высококвалифицированными специалистами в необходимом и достаточном количестве для эффективного решения всех текущих задач. На текущий момент планов по сокращению персонала нет.

Напомним, в мае глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв сообщил, что не исключает возможность возвращения к проекту строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области.