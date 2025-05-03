Росатом не исключает возможность возвращения к проекту Балтийской АЭС

Росатом не исключает возможность возвращения к проекту Балтийской АЭС
Фото: Алексей Милованов / «Новый Калининград»

Госкорпорация Росатом не исключает возможность возвращения к проекту строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что, по его мнению, было бы логично, если бы у региона появился свой устойчивый источник энергии. Так, это стало бы подспорьем для по переходу Калининградской области на электродвижение. Такое задание по словам Лихачёва, поставил президент России.

«Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждем той возможности, определенных условий, экономических, политических, когда к нему можно будет вернуться в полном мире. Формат станции, малая или большая, это еще предстоит решить», — сказал Лихачев.

Госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом в октябре 2022 года. Сообщалось, что запустить гигафабрику хотели в сентябре 2025 года. На ней планируют производить элементную базу для батарей («ячейки»). По словам гендиректора предприятия Руслана Горевого, в России собирают такие батареи с помощью, например, китайских элементов, но гигафабрика будет первой в стране производить отечественные «ячейки», а из них собирать батареи и батарейные модули. Фабрика планирует производить батареи мощностью 4 ГВт/ч для обеспечения энергией 50 тысяч электроавтомобилей в год. Накануне Алексей Беспрозванных заявил, что строительная готовность завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане составляет 80%.

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