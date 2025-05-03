Росатом не исключает возможность возвращения к проекту Балтийской АЭС

Госкорпорация Росатом не исключает возможность возвращения к проекту строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что, по его мнению, было бы логично, если бы у региона появился свой устойчивый источник энергии. Так, это стало бы подспорьем для по переходу Калининградской области на электродвижение. Такое задание по словам Лихачёва, поставил президент России.

«Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждем той возможности, определенных условий, экономических, политических, когда к нему можно будет вернуться в полном мире. Формат станции, малая или большая, это еще предстоит решить», — сказал Лихачев.