В Калининграде назвали самый подорожавший продукт в октябре

В Калининградской области в октябре отметили рост индекса потребительских цен по 88 наблюдаемым продовольственным товарам в размере от 0,03% до 15%. За месяц снижение цен в размере от 0,02% до 5,34% зафиксировали по 42 товарам. Такие данные приводит Калининградстат. 

На верхней позиции среди подорожавших продовольственных товаров оказались свежие помидоры, прибавившие в цене 15% (255,95 руб. за кг). Свежие огурцы, которые стали дороже на 14,17%, разместились на втором месте (223,75 руб. за кг). Свежий сладкий перец повысился в цене на 9,62% и занял третье место — 294,16 руб. за кг. На 8,35% подорожало пастеризованное молоко жирностью более 3,2% (119,55 руб. за литр). Цена мороженой неразделанной рыбы выросла на 5,87% и достигла 440,51 руб. за кг.

Наиболее значительное снижение цен в октябре зафиксировали на яблоки, которые стали дешевле на 5,34% (169,99 руб. за кг). Цена на апельсины снизилась на 5,25% (185,12 руб. за кг), а на варёную колбасу – на 4,82% (522,49 руб. за кг).  Груши стали дешевле на 4,58% (280,96 руб. за кг), а виноград – на 3,82% (284,19 руб. за кг).

