ЦБ: в Калининградской области цены на овощи и фрукты за год выросли на 21%

В Калининградской области по сравнению с октябрем прошлого года цены на овощи и фрукты выросли на 21,79%. Рост цен на огурцы, помидоры и сладкий перец связан с сезонным похолоданием и поступлением в магазины области тепличных овощей, стоимость которых традиционно выше, чем грунтовых. Такие данные приводит Центральный банк.

Цены в Калининградской области, по данным Росстата, выросли на 0,51% к сентябрю. Годовая инфляция замедлилась и в октябре составила 9,6% — это выше, чем в целом по стране (7,71%).

Отмечается, что в регионе заметно подорожала молочная продукция. Основная причина роста цен «связана с тем, что местные производители начали более активно переносить в цены возросшие затраты на закупку сырья, оплату труда сотрудников, упаковку и транспортировку». За последний год цены на молочную продукцию часто повышались, поэтому в целом за год она подорожала на 15,21%.

«В регионе значительнее, чем в России в целом, подорожала молочная продукция. Это связано с тем, что региональные сельхозпроизводители более интенсивно переносили растущие издержки в цены», — добавляет ЦБ.

В то же время продолжили дешеветь крупы. Так, цены на шлифованный рис снижались второй месяц подряд. Этому способствовал избыток риса на внутреннем рынке. Кроме того, увеличилось его предложение на мировом рынке, что сопровождалось усилением конкуренции между основными странами-экспортерами. До этого в течение года цены на рис несколько раз повышались, но его стоимость в регионе практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что на верхней позиции среди подорожавших продовольственных товаров оказались свежие помидоры, прибавившие в цене 15% (255,95 руб. за кг). Свежие огурцы, которые стали дороже на 14,17%, разместились на втором месте (223,75 руб. за кг). Свежий сладкий перец повысился в цене на 9,62% и занял третье место — 294,16 руб. за кг.

