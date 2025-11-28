В Россельхознадзоре рассказали, что завозят в Калининград из Беларуси и Казахстана

Все новости по теме: Импорт
В Россельхознадзоре рассказали, что завозят в Калининград из Беларуси и Казахстана

В Калининградскую область с 1 января по 25 ноября 2025 года из стран Евразийского экономического союза поступило около 60 тыс. т, 45 тыс. штук, 13 тыс. куб. м продовольственной продукции.Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Основной объем поставок из Белоруссии составил порядка 5 тыс. т шампиньонов, свежих огурцов, томатов, моркови, муки и солода, а также 45 тыс. штук посадочного материала и ящиков деревянных и 13 тыс. куб. м пило- и лесоматериалов. Из Казахстана было импортировано 54,6 тыс. т пшеничной муки, рисовой крупы и семян рапса, предназначенных для дальнейшей переработки», — уточнили в ведомстве.

По результатам лабораторных испытаний вся подкарантинная продукция допущена к ввозу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter