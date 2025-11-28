В Россельхознадзоре рассказали, что завозят в Калининград из Беларуси и Казахстана

В Калининградскую область с 1 января по 25 ноября 2025 года из стран Евразийского экономического союза поступило около 60 тыс. т, 45 тыс. штук, 13 тыс. куб. м продовольственной продукции.Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Основной объем поставок из Белоруссии составил порядка 5 тыс. т шампиньонов, свежих огурцов, томатов, моркови, муки и солода, а также 45 тыс. штук посадочного материала и ящиков деревянных и 13 тыс. куб. м пило- и лесоматериалов. Из Казахстана было импортировано 54,6 тыс. т пшеничной муки, рисовой крупы и семян рапса, предназначенных для дальнейшей переработки», — уточнили в ведомстве.

По результатам лабораторных испытаний вся подкарантинная продукция допущена к ввозу.