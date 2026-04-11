«Всем хватит»: Росрыболовство дало прогноз по производству красной икры в 2026-м

«Всем хватит»: Росрыболовство дало прогноз по производству красной икры в 2026-м

В 2026 году производство красной икры в России может составить 10-11 тыс. тонн. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

«Если мы выловим лососевых в 230 тыс. тонн, производство икры составит 10-11 тыс. тонн. Всем хватит, конечно же. Хватит и для внутреннего рынка, и, если понадобится, поставим на внешние рынки», — уточнил Шестаков.

Как отмечает информагентство, ранее глава Росрыболовства заявлял, что ведомство прогнозирует снижение вылова лососевых по итогам 2026 года до 230-250 тыс. тонн.

В декабре 2025 года аналитики сообщали, что стоимость бутерброда с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter