Исследование: в России за год бутерброд с красной икрой подорожал на 13%

Стоимость бутерброда с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, а салата оливье — на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни».

«Традиционный новогодний стол в 2025 году становится дороже: салат оливье на восемь порций подорожал на 4% — с 401 до 416 руб. Бутерброды с натуральной красной икрой выросли в цене на 13% — с 969 до 1 090 руб. Рекордсменом стали бутерброды с имитированной икрой, которые прибавили 24% — с 108 до 134 руб.», — говорится в исследовании.

Среди ингредиентов для оливье стоимость базовых овощей и яиц снизилась: 400 г картофеля подешевели с 21 до 16 руб., 250 г моркови — с 12 до 11 руб., а 200 г яиц теперь стоят 19 руб. вместо 22 руб. В то же время остальные составляющие салата подорожали. Наиболее ощутимо выросла цена на докторскую колбасу (300 г) — до 173 руб. (было 163 руб.), а также на соленые огурцы (400 г) — до 114 руб. (было 106 руб.). Увеличилась стоимость и других компонентов: зеленый горошек (240 г) подорожал до 27 руб., майонез (170 г) — до 53 руб., а чайная ложка соли теперь обходится в 2 руб.

Ингредиенты для бутербродов с икрой тоже продемонстрировали «интересную динамику», отмечается в исследовании. Белый хлеб порциями по 160 г подорожал с 17 до 19 руб. Морковь весом 250 г подорожала с 58 до 59 руб. Наиболее существенный рост цен затронул икру. Так, натуральная икра в объеме 120 г подорожала почти на 120 руб. — с 895 до 1 013 руб. Еще более заметный прирост произошел с имитированной икрой: ее стоимость возросла с 34 до 59 руб.