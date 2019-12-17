Одолжил авто у друга: калининградец «открестился» от контрабандной партии сигарет

Одолжил авто у друга: калининградец «открестился» от контрабандной партии сигарет
Фото пресс-службы таможни
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Калининградские таможенники обнаружили почти 3,5 тысяч пачек сигарет в «БМВ». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На таможенный пост МАПП Советск Калининградской областной таможни прибыл гражданин РФ за рулем легкового автомобиля марки «BMW 740 LI». На вопрос инспектора о цели поездки он сообщил, что направляется в Литву по личным делам и не имеет товаров, подлежащих декларированию, или сокрытых от таможенного контроля.

Тем не менее было принято решение отправить машину на таможенный досмотр. В итоге таможенники обнаружили в автомобиле многочисленные тайники: в заднем и переднем бамперах, в крыльях, в дверях, под сиденьями, в порогах. В тайниках от таможенного контроля было сокрыто почти 3,5 тысяч пачек табачных изделий различных марок.

Таможенникам россиянин заявил, что одолжил машину у друга и ничего не знал о сигаретах и тайниках. Товар и транспортное средство изъяты. Проводится проверка.

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