Под Янтарным снова погиб дайвер

Под Янтарным в море утонул 35-летний дайвер, занимавшийся добычей янтаря. Об этом в воскресенье, 22 декабря, на своей странице в Facebook написал глава местной администрации Алексей Заливатский. По его словам, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу. Мужчину завалило камнями.
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«К огромному сожалению, это становится „обычным явлением“, уходят молодые, полные сил ребята. С последнего трагического случая прошло чуть более месяца. А ровно год назад 21-го декабря 2018-го тоже было», — отметил Заливатский.
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