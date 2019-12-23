Полиция: в ДТП на выезде из «Космы» виноват водитель легковушки

По предварительным данным, в аварии на Балтийской трассе виноват водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Калининградской области.

По данным ведомства, сегодня в 7.20 водитель автомобиля «Протон», выезжая с улицы Магнитогорской, не выполнил требования знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с грузовиком «Ман». Фура двигалась по главной дороге. Водитель «Протона» получил телесные повреждения. Сейчас проводится проверка.

Авария случилась в районе выезда из Космодемьянского, о ней сообщали очевидцы в соцсетях.