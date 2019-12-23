«Придавило грунтом»: СК расследует обстоятельства гибели 35-летнего дайвера

«Придавило грунтом»: СК расследует обстоятельства гибели 35-летнего дайвера
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 35-летнего дайвера, тело которого достали из моря в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Ночью в субботу, 21 декабря, в правоохранительные органы поступила информация о гибели мужчины, тело которого извлечено из Балтийского моря в прибрежной зоне вблизи поселка Янтарный. Погибшим оказался 35-летний уроженец города Нальчика, около 5 лет проживавший в Калининграде на съемной квартире.

«По предварительным данным, мужчина в районе поселка Янтарный вместе с другом совершал погружение с аквалангом в море. В условленное время мужчина не поднялся на поверхность. Друг обнаружил его на дне моря, придавленным фрагментом грунта, и извлек тело на поверхность уже без признаков жизни», — уточнила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

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