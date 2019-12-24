Под Нестеровом в доме нашли тело пенсионерки, обглоданное собаками

В поселке Илюшино в Нестеровском округе обнаружено тело 68-летней женщины, лицо которой обглодали собаки. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.



По данным источника, одинокая пенсионерка проживала в доме на ул. Полковника Нестерова вместе с несколькими десятками собак. Соседи забеспокоились, что она долгое время не появлялась на улице, и вызвали полицейских. На место происшествия следователь вызвал службу отлова животных.

В региональном управлении Следственного комитета факт смерти женщины подтвердили. По предварительным данным, пенсионерка скончалась более трех суток назад в результате заболевания.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Повреждения от укусов животных, обнаруженные на теле погибшей в ходе осмотра, вероятнее всего, являются посмертными. Точнее позволит определить судебно-медицинская экспертиза», — сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.