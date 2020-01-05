В Калининграде пропала 21-летняя девушка (фото)

В областном центре разыскивается 21-летняя Кристина Ясюлевичюте. Она пропала в пятницу, 3 января, сообщает в своей группе «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Запад».



Достоверно известно, что девушка в последний раз выходила на связь в 15:55 в пятницу: она сообщила, что направляется в сторону центра из Московского района н автобусе № 10. Также, по неподтвержденным данным, она якобы звонила друзьям в ночь на воскресенье, сейчас в отряде ждут подтверждения из полиции.

Приметы пропавшей: рост 165-170 см, среднего телосложения, на вид 19-20 лет, темно-коричневые распущенные волосы, карие глаза. Была одета в темно-зеленую куртку чуть выше колен с серым мехом на капюшоне, черные обтягивающие штаны с надписями по бокам, невысокие сапоги.