В Калининграде пропала 21-летняя девушка (фото)

В областном центре разыскивается 21-летняя Кристина Ясюлевичюте. Она пропала в пятницу, 3 января, сообщает в своей группе «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Запад».

Достоверно известно, что девушка в последний раз выходила на связь в 15:55 в пятницу: она сообщила, что направляется в сторону центра из Московского района н автобусе № 10. Также, по неподтвержденным данным, она якобы звонила друзьям в ночь на воскресенье, сейчас в отряде ждут подтверждения из полиции.

Приметы пропавшей: рост 165-170 см, среднего телосложения, на вид 19-20 лет, темно-коричневые распущенные волосы, карие глаза. Была одета в темно-зеленую куртку чуть выше колен с серым мехом на капюшоне, черные обтягивающие штаны с надписями по бокам, невысокие сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по тел. (4012) 55-22-02, 02, 102, 112 (полиция), 508-038 (ПСО «Запад»).


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