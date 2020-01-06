Источник: найденный мертвым посетитель «Риверсайда» был убит

Источник: найденный мертвым посетитель «Риверсайда» был убит
Виталий Невар / Новый Калининград
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36-летний мужчина, которого разыскивали с конца декабря 2019 года, был убит. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, мужчина скончался от асфиксии. В убийстве подозреваются двое мужчин, с которыми потерпевший познакомился в ночь исчезновения. Подозреваемые спрятали тело в лесополосе.

В региональном управлении Следственного комитета «Новому Калининграду» оперативно получить комментарии не удалось.

Мужчина ушел ночью 27 декабря из отеля «Риверсайд» на ул. Ялтинской, и о его дальнейшей судьбе ничего не было известно. Волонтеры несколько раз организовывали поиски пропавшего. 5 января стало известно, что мужчина найден мертвым.
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