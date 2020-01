Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых размещались американские военные. Как сообщает CNN, всего было выпущено более десятка ракет, граждане США в результате атаки, по предварительной информации, не пострадали.



Дональд Трамп отреагировал на это записью в «Твиттере», в которой отметил, что оценка потерь и нанесенного ущерба продолжается, но «пока все хорошо».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.