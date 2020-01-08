Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых размещались американские военные. Как сообщает CNN, всего было выпущено более десятка ракет, граждане США в результате атаки, по предварительной информации, не пострадали.

Дональд Трамп отреагировал на это записью в «Твиттере», в которой отметил, что оценка потерь и нанесенного ущерба продолжается, но «пока все хорошо».

В то же время РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что в результате атаки погибли 80 человек

Ракетный удар был произведен спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп приказал нанести удар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что это была реакция на его убийство.


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