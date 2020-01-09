Украина рассматривает версию поражения Boeing под Тегераном российским ЗРК

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины выдвинул версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК «Тор» российского производства как основную. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ведомства Алексея Данилова украинскому изданию «Цензор.нет».

По его словам, «среди основных — поражение самолета ракетой ЗРК, в том числе ЗРК „Тор“, так как информация об обнаружении обломков ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».

Среди прочих причин изучается возможность столкновения самолета с БПЛА, версии разрушения и взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва внутри самолета в результате террористического акта.

На данный момент известно, что украинский самолет Boeing 737 загорелся еще до того, как столкнулся с землей. В первоначальном отчете Организации гражданской авиации Ирана отмечается, что «в момент крушения самолет возвращался в аэропорт». По данным РИА «Новости», Тегеран исключает версию теракта.

Крушение произошло 8 января утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По данным агентства, которое ссылается на директора Управления по ЧС Ирана, никто из находившихся на борту не выжил. Украинская сторона уточнила, что на рейс было продано 168 билетов.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых размещались американские военные. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани.