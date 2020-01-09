«Он начал его душить, я держал»: задержаны подозреваемые в убийстве посетителя «Риверсайда» (видео)

Подозреваемые в убийстве 36-летнего посетителя «Риверсайда», тело которого нашли в лесополосе, задержаны и дают показания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



Основанием к возбуждению уголовного дела (ч. 1 ст. 105 УК РФ) послужило заявление родственников о том, что в ночь на 27 декабря минувшего года мужчина вышел из одного из ресторанов на улице Ялтинской в городе Калининграде, домой не вернулся и никоим образом не сообщил о месте своего нахождения.

В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступления 27-летнего жителя Багратионовского района и 23-летнего жителя Гурьевского района.

По предварительным данным, 27 декабря 2019 года, в ночное время, в районе улицы Ялтинской в городе Калининграде, подозреваемые, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в одной из закусочных познакомились с 36-летним калининградцем, также находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время вся компания переместилась в автомобиль под управлением 27-летнего подозреваемого и направилась в Багратионовский район.

По версии следствия, в автомобиле между мужчинами произошла ссора. Неподалеку от поселка Березовка Багратионовского района подозреваемые, с целью убийства, вывели мужчину на улицу, избили, а затем задушили его. С целью скрыть следы совершенного преступления, подозреваемые закопали тело убитого.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, допрошены. По ходатайству следствия в отношении них Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они водворены в следственный изолятор. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Видео предоставлено пресс-службой СУ СКР

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

