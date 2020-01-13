Калининградец предъявил польским пограничникам 10 тысяч «дублей» (фото)

Калининградец предъявил польским пограничникам 10 тысяч «дублей» (фото)
Фото отдела Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши
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Польские пограничники задержали на погранпереходе в Гжехотках калининградца с фальшивыми денежными купюрами. Об этом на своем сайте сообщает Варминско-Мазурский отдел пограничной службы Польши.

26-летний житель области пытался въехать в Польшу 10 января. Офицер пограничной службы попросил подтвердить наличие у калининградца денежных средств, и мужчина продемонстрировал две купюры, имитирующие российские пятитысячные банкноты. На них была надпись «Пять тысяч дублей» и пометка, что подделка не является платежным средством. Проводится проверка.

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