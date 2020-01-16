Саперы вывезли с поля под Нестеровом 111 артиллерийских снарядов

В среду вечером в Нестеровском городском округе прошла операция по вывозу взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В 17.30 с поля поселка Докучаево были изъяты для последующего уничтожения 111 артиллерийских снарядов (76 мм). Реагирование сил и средств РСЧС было своевременным. Для вывоза артиллерийских снарядов привлекались саперы в/ч 90151 в составе 6 человек и 2 ед. техники и оперативная группа администрации Нестеровского городского округа в составе 2 человек и 1 единицы техники. Помощь спасателей не потребовалась.
Комментарии к событию