Двое калининградцев избили до потери сознания мужчину и сломали челюсть 16-летней девушке

В Калининграде полицейские задержали по горячим следам подозреваемых в избиении до бессознательного состояния мужчины и нанесении побоев несовершеннолетней девушке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним в хирургическое отделение были доставлены 33-летний мужчина и несовершеннолетняя девушка. Многочисленные ушибы лица и перелом челюсти у 16-летней горожанки медики расценили как средней тяжести вред здоровью. Мужчина в настоящее время находится без сознания. Его состояние расценивается как тяжелое.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из общежитий Калининграда. Во время распития алкогольной продукции двое мужчин стали избивать молодого человека. На шум, раздавшийся в коридоре, отреагировала 16-летняя девушка, которая обратилась к злоумышленникам с просьбой прекратить драку. На ее замечание они отреагировали агрессивно, нанеся побои и ей.

Поиск подозреваемых был осуществлен всеми силами ОМВД России по Ленинградскому району. Полицейские выяснили у несовершеннолетней приметы злоумышленников, организовали патрулирование близлежащих улиц. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 31-летний и 29-летний мужчины были задержаны.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц» и ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.