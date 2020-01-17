В областной ГИБДД назвали самый аварийный день недели

Самыми аварийными днями недели в Калининградской области являются пятница, суббота и воскресенье, сообщил на своей пресс-конференции глава регионального управления ГИБДД Геннадий Бубенов.



Больше всего ДТП с погибшими происходит в субботу. За год в этот день погибли 22 человека. Самое опасное время суток — утренние и вечерние часы пик в будни и промежуток от 18:00 до 23:00 в выходные, рассказал начальник областной Госавтоинспекции.

Также он отметил, что в последнее время наметилась тенденция «смещения» ДТП из населенных пунктов на межмуниципальные трассы. В итоге больше всего ДТП с погибшими произошло в Гурьевском городском округе (20 ДТП, в которых погибли 23 человека). Далее следует Зеленоградский округ с 11 ДТП, в которых не стало 12 человек.

Всего в 2019 году дорожные аварии оказались смертельными для 107 человек, травмы получили 1345.