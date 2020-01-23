Полиция разыскивает водителя, задавившего лежащего на дороге человека

В Гусевском районе неизвестный водитель задавил лежавшего на дороге пешехода. Об этом в четверг, 23 января, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 22:27 на 61 километре автодороги «Советск-Гусев». Водитель неустановленного автомобиля наехал на 23-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части справа по ходу движения. Последний скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Проводится проверка, устанавливается личность и местонахождение водителя.

Госавтоинспекция просит граждан, располагающих сведениями о происшествии, сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефону 552-811.