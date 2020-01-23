Госавтоинспекция нашла водителя, насмерть сбившего под Гусевом человека (видео)

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, который под Гусевом насмерть сбил 23-летнего мужчину и скрылся. Об этом в четверг, 23 января, сообщается на странице областной Госавтоинспекции в Instagram.

Как отметили в ведомстве, полицейские обнаружили в поселке Садово Краснознаменского района поврежденный «Мерседес 280». Хозяином машины оказался 37-летний местный житель. Он рассказал, что возле Гусева наехал на велосипед, рядом с которым никого не видел. Он также заявил, что, приехав домой, выпил.

Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проверяются версии которые озвучил водитель, устанавливаются очевидцы, с задержанным работает следственно-оперативная группа.

ДТП произошло накануне, 22 января. Как ранее сообщали в полиции, неизвестный водитель переехал лежащего на дороге человека.

