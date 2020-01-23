Госавтоинспекция нашла водителя, насмерть сбившего под Гусевом человека (видео)

Госавтоинспекция нашла водителя, насмерть сбившего под Гусевом человека (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники ГИБДД нашли водителя, который под Гусевом насмерть сбил 23-летнего мужчину и скрылся. Об этом в четверг, 23 января, сообщается на странице областной Госавтоинспекции в Instagram.

Как отметили в ведомстве, полицейские обнаружили в поселке Садово Краснознаменского района поврежденный «Мерседес 280». Хозяином машины оказался 37-летний местный житель. Он рассказал, что возле Гусева наехал на велосипед, рядом с которым никого не видел. Он также заявил, что, приехав домой, выпил.

Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проверяются версии которые озвучил водитель, устанавливаются очевидцы, с задержанным работает следственно-оперативная группа.

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Сотрудниками Госавтоинспекции города Немана задержан подозреваемый в смертельном ДТП = Напомним, 22 января в 22 часа 27 минут на 61 километре автодороги «Советск-Гусев» неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 23-летнего пешехода, лежащего на проезжей части справа по ходу движения. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 23 января 2020года около  в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД МО МВД «Неманский» в поселке Садово Краснознаменского района был обнаружен автомобиль марки «Мерседес 280» с видимыми техническими повреждениями и признаками данного ДТП. Также был установлен водитель автомобиля, им оказался 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что 22 января вблизи города Гусева совершил наезд на находившийся на проезжей части дороги велосипед, пешеходов не видел. После этого, не останавливаясь, он поехал домой, где употребил спиртные напитки. Результаты освидетельствования с помощью алкотестера подтвердили наличие алкоголя в крови у водителя.  В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С задержанным работает следственно - оперативная группа. #гибдд39#дтп #розыск

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)

ДТП произошло накануне, 22 января. Как ранее сообщали в полиции, неизвестный водитель переехал лежащего на дороге человека.

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