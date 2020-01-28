Калининградец притворился отцом ученика и обокрал школьную раздевалку

Калининградец притворился отцом ученика и обокрал школьную раздевалку
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде мужчина, притворившись отцом одного из детей, проник в школьную раздевалку и выкрал мобильные телефоны из одежды учащихся. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, 39-летний калининградец сообщил охраннику школы, что ждет своего сына, после чего дождался удобного момента и проник на 2-й этаж, где находилась раздевалка для уроков физкультуры. Мужчина обыскал личные вещи школьников и похитил 3 смартфона.

Кража была сразу же обнаружена детьми после занятий, однако подозреваемый успел покинуть школу. Мужчину задержали в течение нескольких дней, но к тому времени он уже продал смартфоны.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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