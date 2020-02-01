На Красносельской под колесами «БМВ» на переходе пострадала 61-летняя женщина

В Калининграде в пятницу вечером в ДТП на «зебре» пострадала женщина-пешеход. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.
Авария случилась в 18.05. По проспекту Победы со стороны ул. Станочной в направлении ул. Красносельской следовал автомобиль марки «БМВ», под управлением 31 – летнего водителя. В районе дома 70Б, он допустил наезд на 61–летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо походу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
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