Полиция нашла трех пропавших школьниц из Гурьевска

Полицейские нашли трех школьниц 13-ти и 15-ти лет, которые 2 февраля уехали из Гурьевска в Калининград и пропали. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

«Вчера вечером их нашли сотрудники ПДН, — рассказали „Новому Калининграду“ в ведомстве. — Выяснилось, что школьницы гостили у своей подруги на улице Орудийной. За время своего отсутствия побывали в гостях у нескольких знакомых».

Сотрудники полиции провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а потом передали девочек родителям. Инспекторы установили, что никаких противоправных действий в отношении школьниц не осуществлялась.