Под Гурьевском мужчина поджег семейный особняк и покончил с собой

Под Гурьевском мужчина поджег семейный особняк и покончил с собой
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Самоубийства

В Гурьевском округе 58-летний мужчина попытался сжечь дом и покончил с собой. Как рассказал «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в поселке Матросово днем во вторник, 4 февраля.

По данным источника, мужчина открыл газ в частном доме, где проживал с супругой и ее 21-летней дочерью. Предварительно он разбил лампочки накаливания, видимо, рассчитывая, что когда кто-нибудь из домочадцев включит свет, то произойдет взрыв. Также он развел костер в подсобном помещении особняка.

После этого мужчина сел в свой автомобиль и совершил суицид. Тело обнаружила падчерица погибшего. Рядом лежало ружье, принадлежащее мужчине.

По некоторым данным, мужчина пребывал в состоянии депрессии из-за бракоразводного процесса.

В региональном управлении Следственного комитета «Новому Калининграду» информацию о смерти мужчины подтвердили. «Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС сообщили, что 4 февраля в 12:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Центральной в поселке Матросово. «В жилом двухэтажном частном жилом доме, размерами, в помещении котельной горели строительные отходы на площади. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны», — говорится в релизе ведомства. 

Комментировать (35)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter