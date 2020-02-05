Под Гурьевском мужчина поджег семейный особняк и покончил с собой

В Гурьевском округе 58-летний мужчина попытался сжечь дом и покончил с собой. Как рассказал «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в поселке Матросово днем во вторник, 4 февраля.



По данным источника, мужчина открыл газ в частном доме, где проживал с супругой и ее 21-летней дочерью. Предварительно он разбил лампочки накаливания, видимо, рассчитывая, что когда кто-нибудь из домочадцев включит свет, то произойдет взрыв. Также он развел костер в подсобном помещении особняка.

После этого мужчина сел в свой автомобиль и совершил суицид. Тело обнаружила падчерица погибшего. Рядом лежало ружье, принадлежащее мужчине.

По некоторым данным, мужчина пребывал в состоянии депрессии из-за бракоразводного процесса.

В региональном управлении Следственного комитета «Новому Калининграду» информацию о смерти мужчины подтвердили. «Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС сообщили, что 4 февраля в 12:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Центральной в поселке Матросово. «В жилом двухэтажном частном жилом доме, размерами, в помещении котельной горели строительные отходы на площади. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны», — говорится в релизе ведомства.