В Польше 55 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра

В результате шторма, обрушившегося на Польшу вечером в воскресенье, 9 февраля, 55 тысяч человек остались без электричества, передает TVN. Также среди последствий усилившегося ветра — сломанные крыши и деревья. Есть пострадавший.



Как сообщили в издании, в ночь на воскресенье пожарная служба выезжала на вызовы более 1000 раз. Одна женщина в Лодзинском воеводстве стала жертвой стихии — она получила травмы из-за упавшего дерева. Кроме того, из-за шторма 15 жилых домов и 3 хозяйственные постройки были повреждены.

В аэропортах Варшавы, Гданьска и Кракова отменили некоторые рейсы в города Западной Европы.

Недавно Гидрометцентр РФ сообщал об ухудшении погодных условий в Калининградской области. По прогнозам синоптиков с понедельника по четверг будут идти довольно сильные дожди, возможен сильный ветер. Ждать улучшения можно только к пятнице.

Также Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на понедельник, 10 февраля, штормовое предупреждение. Однако утром в МЧС его отменили.