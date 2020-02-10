Житель Гвардейска осуждён на 9,5 лет за убийство пенсионера ножом и электрочайником

Житель Гвардейска осуждён на 9,5 лет за убийство пенсионера ножом и электрочайником
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске местного жителя приговорили к 9,5 годам колонии за убийство пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе Гвардейского районного суда.

В конце июня 35-летнего горожанина задержали по подозрению в убийстве. Как отметили в ведомстве, мужчина выпивал с 63-летним погибшим в его квартире на ул. Восточной. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого ранее судимый собутыльник не менее семи раз вонзил нож в шею оппонента, а затем не менее девяти раз ударил его по лицу электрочайником и кулаками. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

«В судебном заседании подсудимый не признал вину, утверждал, что не совершал данного преступления», — отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу родной сестры погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, а также затраты на погребение в сумме 52 803 рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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