Калининградец поджёг бывшую жену и вызвал скорую

Житель Калининграда подозревается в поджоге бывшей супруги, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального УМВД.



«Вчера вечером поступило сообщение, что женщине были нанесены телесные повреждения в квартире в Центральном районе. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть, сейчас он находится там, — уточнила глава пресс-службы Светлана Поставничая. — Он дал признательные показания. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая госпитализирована».

По предварительным данным, мужчина, вернувшись домой, поругался с бывшей супругой, облил её горючей жидкостью и поджёг. Женщина в ванной смогла потушить огонь. Её бывший муж сам вызвал скорую.