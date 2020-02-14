СК: калининградец поджег бывшую жену из ревности, возбуждено уголовное дело

СК: калининградец поджег бывшую жену из ревности, возбуждено уголовное дело
Виталий Невар / Новый Калининград
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В отношении 59-летнего калининградца, который облил горючим и поджег свою экс-супругу, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемый, находясь в своей квартире по улице Леонова, облил воспламеняющейся жидкостью свою бывшую жену, которая проживает по этому же адресу.

57-летняя женщина самостоятельно смогла сбить пламя, обратиться за помощью к соседям и позвонить в экстренные службы. Потерпевшая с тяжелыми ожогами была госпитализирована в медицинское учреждение.

«Подозреваемый с места преступления скрыться не пытался, оставался у подъезда дома до приезда сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Центральному району города Калининграда. В настоящее время он задержан, допрошен, дал признательные показания. Он сообщил следователю, что мотивом совершенного преступления является ревность», — рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

В ближайшее время следствие решит вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.  

По данным УМВД, 12 февраля мужчина поругался с бывшей супругой, облил её горючей жидкостью и поджёг. Ранее сообщалось, что калининградец сам вызвал скорую для потерпевшей. 

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