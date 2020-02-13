Калининградец отказался давать незнакомцу сигарету и попал в больницу

Калининградец отказался давать незнакомцу сигарету и попал в больницу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде задержали мужчину, который напал на прохожего, отказавшегося давать сигарету. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, злоумышленник попросил незнакомца угостить его сигаретой, но получил отказ. Тогда подозреваемый нанес мужчине два удара по лицу, в результате чего тот упал, ударившись головой об асфальт. Испугавшись последствий, нападавший убежал.

Потерпевшего забрала скорая помощь. Медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый был задержан через несколько дней. Против него возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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