Прокурор: славский участковый пытался ложно обвинить женщину в торговле самогоном

На одного из участковых в Славском городском округе возбудили уголовное дело за то, что он пытался ложно обвинить местную жительницу в торговле самогоном. Об этом журналистам сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Участковый сфальсифицировал материалы проверки в отношении гражданки по поводу того, что она якобы торговала самогоном. На самом деле оказалось, что он с целью улучшения своих показателей просто сфальсифицировал материал. Но он пошел еще дальше и заставил одного гражданина оговорить ее. Возбуждено уголовное дело, оно сейчас расследуется», — сказал прокурор.