На острове Канта нашли костные останки нескольких человек (фото)

На острове Канта в Калининграде во время мероприятий по благоустройству рабочие обнаружили костные останки нескольких человек. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, инцидент случился в среду, 13 февраля.



По данным ведомства, рабочие наткнулись на останки на глубине порядка 2-3 метров. На место происшествия выезжал следователь СО по Московскому району города Калининграда СУ СКР по Калининградской области.

«В ходе осмотра установлено, что останки принадлежат минимум пяти людям. Предположительная давность погребения не менее 75 лет», — уточнила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки следствие примет процессуальное решение.