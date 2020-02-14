В Калининграде обнаружили израненного лебедя. Птицу усыпили

В Калининграде на озере Ашман-парка обнаружили израненного лебедя. Об этом «Новому Калининграду» сообщила директор «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Уточняется, что лебедь был истощён и ослаблен из-за паразитов и проблем с питанием. Анализы у него не брали, но, по словам директора организации, это типичная картина. Кроме того, влияет и время года, после зимы все птицы уязвимы. Из-за своего состояния лебедь подвергся нападению собак.

Лебедя пришлось усыпить. Причиной послужило внутреннее кровотечение, часть крови попала в дыхательные пути.

«Соответственно, дальнейшие манипуляции, учитывая его состояние и тяжесть травм, которые в дальнейшем делают птицу не выпускной... Одно крыло там 100% было под ампутацию, а это слишком большая потеря, на втором крыле тоже рана большая, укус головы. Было принято решение не мучить птицу», — рассказала Садовская.

Напомним, в декабре прошлого года как минимум двое лебедей в Калининграде погибли от болезни.