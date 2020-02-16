Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, родителей которого убили в центре города

Подросток, родителей которого застрелили в центре Калининграда, не получил ранений. С ним работают психологи. Об этом воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Ткаченко.

«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма, — цитирует издание омбудсмена. — В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает».

По версии следствия, около 19:00 на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, которые от полученных ранений погибли на месте. Подозреваемый пытался покончить с собой. Он был госпитализирован с ранением грудной клетки, но умер в больнице. По предварительным данным, мотивом нападения стала личная неприязнь.