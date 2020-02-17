Директор Центрального рынка рассказал, что могло послужить причиной убийства семейной пары

Директор Центрального рынка рассказал, что могло послужить причиной убийства семейной пары
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В СК назвали возможную причину конфликта, приведшего к стрельбе в Калининграде
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Директор калининградского Центрального рынка Сергей Званок считает, что конкуренция не могла быть поводом для убийства супругов. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет «РИА Новости».

«Мы провели свое разбирательство, совершенно исключаем версию о том, что это произошло из-за того, что они не поделили торговое место, убитая семейная пара очень давно его арендует, все закреплено официальными договорами. Человек, который стрелял в них, на рынке просто помогал своей жене, которая торгует как наемный работник в ИП. Точно так же мы опровергаем и межнациональную версию. Это однозначно серьезный личный конфликт», — отметил директор рынка.

Как рассказал «Новому Калининграду» Сергей Званок, сегодня состоится закрытое заседание союза предпринимателей, на котором будет решаться вопрос о помощи семье погибших Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой.

Напомним, вечером в субботу, 15 февраля, на ул. Профессора Баранова в Калининграде пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару, а затем попытался убить их 13-летнего сына. После этого убийца совершил попытку суицида, а через несколько часов от полученного ранения скончался в больнице.

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