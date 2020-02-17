В СК назвали возможную причину конфликта, приведшего к стрельбе в Калининграде

В региональном Следственном комитете назвали возможную причину стрельбы в Калининграде у Центрального рынка. По словам свидетелей, между стрелявшим Фазилем Бахрамовым и убитым Вадимом Янголенко был давний конфликт из-за неудачно припаркованной машины, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК.



Также следствием установлено, что на оружие, из которого подозреваемый стрелял в потерпевших, им получено разрешение в установленном порядке.

В жилище подозреваемого произведен обыск, обнаружена и изъята предсмертная записка, оставленная, предположительно, подозреваемым, в которой говорится о длительных неприязненных отношениях, сложившихся между ним и погибшим мужчиной.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские, баллистические, химические, посмертная психиатрическая судебная экспертиза подозреваемому.

Напомним, вечером в субботу, 15 февраля, на ул. Профессора Баранова в Калининграде пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару, а затем попытался убить их 13-летнего сына. После этого убийца совершил попытку суицида, а через несколько часов от полученного ранения скончался в больнице.



Возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по п. «а» п. е ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п. «в», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего общеопасным способом).