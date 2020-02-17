Застреленный в Калининграде Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту

Убитый в субботу, 15 февраля, у Центрального рынка в Калининграде предприниматель Вадим Янголенко был двукратным чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Соболезнования в связи с его гибелью опубликовала Российская федерация горнолыжного спорта.



Впервые Вадим Янголенко победил в чемпионате СССР в возрасте 18 лет, выиграв соревнования в слаломе, это было в 1985 году. Второй раз — в 1989 году. В Калининград он приехал из Красноярска.

Вечером в субботу, 15 февраля, на ул. Профессора Баранова в Калининграде пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару — Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, а затем попытался убить их 13-летнего сына. После этого убийца совершил попытку суицида, а через несколько часов от полученного ранения скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы следствием по п. «а» п. е ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п. «в», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего общеопасным способом).





Вадим Янголенко. Фото с сайта Федерации горнолыжного спорта России