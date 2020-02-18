Полиция опубликовала видео массовой драки в ресторане и задержания зачинщиков

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала часть записей с камер видеонаблюдения, на которых виден момент массовой драки в ресторане в декабре 2018 года, а также кадры оперативной съемки момента задержания зачинщиков.

Напомним, данным следствия, один из подозреваемых отдыхал в развлекательном заведении и потребовал от диджея включить песню с обидным для других гостей контекстом. После отказа выпивший мужчина позвонил своим знакомым и попросил помочь «разобраться» с обидчиком. Приехавшие молодые люди крепкого телосложения устроили в ресторане массовую драку, в результате которой одного из посетителей госпитализировали с телесными повреждениями. Нападавшие угрожали пострадавшему травматическим пистолетом.

Четверо мужчин в возрасте 29, 30, 34 и 39 лет обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», по п. «г» «д» и «з» ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц с применением оружия». Кроме того, один из фигурантов также обвиняется по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством».

Обвиняемые — уроженцы одного из регионов России, их задерживали СОБР Росгвардии, сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД, УФСБ и центр противодействия экстремизму. Все фигуранты были помещены в СИЗО.

«Сотрудниками Следственной части регионального УМВД в ходе расследования уголовного дела был проделан значительный объем следственных действий: были проведены опознания, экспертизы, допросы свидетелей, в результате чего были собраны доказательства, подтверждающие причастность задержанных лиц к совершению указанных преступлений. Потерпевшими по уголовному делу признаны трое калининградцев, одному из которых злоумышленники нанесли вред здоровью средней тяжести», — рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.