В Калининграде дело о массовой драке в ресторане передано в суд

В Калининграде передано в суд дело о массовой драке в ресторане на Мамоновском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.



По версии следствия, вечером 23 декабря 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянении в ресторане подошел к одному из посетителей, которого обвинил в краже ножа. Он нанес мужчине удары кулаком по голове и лицу, угрожая убийством. После этого обвиняемый вышел из заведения, позвонил своим знакомым, сообщив, что в отношении него посетители ресторана якобы проявляли агрессию, и попросил помочь урегулировать конфликт. Прибыв на место, молодые люди зашли в ресторан, где устроили массовую драку. Избив посетителей они угрожали им разбитой стеклянной бутылкой и предметом, внешне похожим на пистолет.

Действия четверых обвиняемых следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору), по п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с применением оружия). Кроме того, действия зачинщика квалифицированы по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Судебное заседание по данному уголовному делу состоится 4 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалась несколько другая версия произошедшего. По данным полиции, один из подозреваемых отдыхал в развлекательном заведении и потребовал от диджея включить песню с обидным для других гостей контекстом. После отказа выпивший мужчина позвонил своим знакомым и попросил помочь «разобраться» с обидчиком. Приехавшие молодые люди крепкого телосложения устроили в ресторане массовую драку, в результате которой одного из посетителей госпитализировали с телесными повреждениями. Нападавшие угрожали пострадавшему травматическим пистолетом.