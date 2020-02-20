Приставы не могут арестовать недвижимость у арендатора леса в Полесском районе

Судебные приставы обратились в суд из-за того, что не могут арестовать недвижимость у арендатора леса в Полесском районе, который вырубил деревьев на 19,8 млн руб. Об этов в четверг сообщили в Полесском раойнному суде.

Приставы указали, что в январе 2018 года был удовлетворен иск природоохранного прокурора о взыскании с ООО «Ролес» 19,8 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной рубкой. Однако от исполнения решения суда компания уклоняется, задолженность до настоящего времени не погашена.

При этом шесть объектов недвижимости, которые можно было бы арестовать, проданы физическому лицу. Приставы просят суд признать сделки недействительными. С аналогичным иском в суд обратилась прокуратура. Предварительное заседание назначено на 4 марта 2020 года.

Накануне во время заседания областного правительства губернатор Антон Алиханов заявил, что отрасль лесозаготовок в регионе долгие годы была сильно криминализирована, и «постепенно мы от этого избавляемся».

«Некоторые арендаторы леса под уголовными делами находятся, в том числе компания „Ролес“, по-моему, — заявил Алиханов. — Мы регистрировали с коллегами из УМВД так называемые „перерубы“ в Полесском районе. Сотрудники правительства подвергаются нападениям в лесах периодически, сейчас возбуждены уголовные дела на эту тему».

Отметим, никаких других данных об уголовном деле в отношении руководства компании «Ролес» в открытых источниках нет. Однако на сайте Генпрокуратуры РФ есть сведения об уголовном деле, возбужденном в январе 2020 года в отношении судебного пристава-исполнителя, его подозревают в неправомерном окончании исполнительного производства в отношении «Ролеса» почти на 20 млн рублей.