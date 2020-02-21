СК: конфликта из-за мест на рынке у стрелявшего торговца и его жертв не было

Основной версией мотива устроенной местным жителем стрельбы у Центрального рынка следствие рассматривает месть из-за личной неприязни. Бизнес-конфликта у Фазиля Бахрамова и застреленной им семейной пары не было. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



«В ряде СМИ появились данные о том, что мотивом совершенного преступления является возможный бизнес-конфликт между погибшими, связанный с борьбой за более выгодные места для торговли на рынке, — говорится в релизе. — Но основной версией мотива совершенного преступления следствие в настоящее рассматривает наличие длительных неприязненных отношений, сложившихся между подозреваемым и убитым из-за драки на месте разгрузки товара, произошедшей в 2015 году».

В пользу указанного мотива говорит и предсмертная записка, предположительно, оставленная подозреваемым, изъятая следствием в ходе обыска в его жилище 15 февраля, в которой подробно описываются обстоятельства конфликта, произошедшего в 2015 году между мужчинами. Дальнейшие действия подозреваемого, исходя из текста записки, мотивированы именно как месть за произошедший указанный конфликт.

«Вместе с тем, следствие намерено проверить все возможные версии и составить объективную картину произошедшего», — отмечается в сообщении ведомства.

Следственные органы обращаются ко всем гражданам, обладающим какой-либо информацией, имеющей значение для расследования уголовного дела, связаться с сотрудниками следственного управления по телефонам 8 (401) 2 305 760, 8 (401) 2 305 752, 8 (401) 2 305 765.

Расследование уголовного дела, возбужденного 15 февраля по признакам преступления, предусмотренного п. «а» п. е ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п. «в», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего общеопасным способом) находится на контроле руководства следственного управления и ежедневно заслушивается.

Напомним, вечером в субботу, 15 февраля, на ул. Профессора Баранова в Калининграде пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару, а затем попытался убить их 13-летнего сына. После этого убийца совершил попытку суицида, а через несколько часов от полученного ранения скончался в больнице. Подробности можно почитать тут.



Как стало известно, супруга устроившего стрельбу Фазиля Бахрамова в момент преступления находилась в отделе полиции. Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что ее муж намерен свести счеты с жизнью.

