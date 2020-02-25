Опубликовано видео ДТП с женщиной и ребенком на ул. Горького (видео)

«Безопасный город» опубликовал видео ДТП на ул. Горького в Калининграде, в котором пострадали женщина и ребенок.
«Инцидент зафиксировали камеры комплекса „Безопасный город“. Вся информация передана в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Напомним, утром в понедельник, 24 февраля, на улице Горького «Фольксваген» под управлением 51-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с 4-летней девочкой. Состояние матери и ребенка, сбитых на ул. Горького в понедельник, оценивается как тяжелое.
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