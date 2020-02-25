Против руководителя бывшего генподрядчика онкоцентра возбудили уголовное дело

Против одного из руководителей компании «Артель», которая строила онкологический центр в Калининградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как утверждают в ведомстве, на расчетном счете генподрядчика находились перечисленные из областного бюджета для строительства онкоцентра 107 млн рублей. Руководством «АрТель» «была предпринята попытка вывода этих денежных средств на счета аффилированных лиц, не связанных со строительством». Однако по решению суда на эти средства был «наложен арест».

В отношении «руководителя и иных лиц» полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писал «Новый Калининград», полиция возбудила уголовное дело по итогам прокурорской проверки против руководства ООО «СМУ Артель», их обвиняют в хищениях бюджетных средств при строительстве онкоцентра.

Формально генподрядчик онкоцентра «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой, но областные власти утверждают, что «СМУ Артель» была структурой «Артели» для взаимодействия с местными подрядчиками. Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал, что фигурантами уголовных дел вскоре станет руководство обеих компаний.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.