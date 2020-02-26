На сбившего женщину с 5-летним ребенком водителя завели уголовное дело

На сбившего женщину с 5-летним ребенком водителя завели уголовное дело
Виталий Невар / Новый Калининград
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На 51-летнего водителя, который в понедельник сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, женщина и ее 5-летняя дочь переходили дорогу по «зебре» на ул. Горького. Когда мать с ребенком почти дошли до противоположной стороны, их сбил «Фольксваген». Пострадавших госпитализировали, медики оценивают их состояние как тяжелое.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следствие по делу продолжается.


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